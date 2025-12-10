Эпицентр-Подоляны победили в 1/16 финала Кубка Вызова
Украинцы в первой встрече в четырех партиях одолели Караджордже Топола
29 минут назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подоляне обыграли Караджордже Тополу 3:1 в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова по волейболу.
Украинцы благодаря победе в четырех партиях гарантировали себе по меньшей мере «золотой» сет в завтрашнем противостоянии. Для выхода в следующий раунд «бизонам» достаточно выиграть два сета. Самым результативным игроком встречи стал диагональный Эпицентр-Подолян Даниил Урывкин, который набрал 21 очко.
Кубок Вызова. 1/16 финала
Эпицентр-Подоляне – Караджордже Топола 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20)