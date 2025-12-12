Олег Шумейко

Эпицентр-Подоляны во втором матче 1/16 финала Кубка Вызова по волейболу обыграли Караджордже Тополу 3:0 и прошли в 1/8 финала соревнований.

Наиболее результативным игроком в составе «бизонов» стал центральный блокирующий Артем Смоляр, который набрал 9 очков (5 на подаче, по 2 на блоке и в атаке). Для прохождения дальше Эпицентру-Подолянам было достаточно двух выигранных партий, поэтому в третьем сете возможность проявить себя получили игроки ротации.

Кубок Вызова. 1/16 финала

Караджордже Топола – Эпицентр-Подоляны 0:3 (16:25, 14:25, 23:25)

Соперник Эпицентра-Подолян в следующем раунде определится в противостоянии Пафоса и ПАОКа (первая игра 3:1 в пользу греков).