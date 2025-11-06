Балта прошла в 1/16 финала Кубка Вызова
Украинки одержали вторую победу в противостоянии с Айзенерцом
около 2 часов назад
Фото: Балта
Владельцы Кубка Украины по волейболу Балта пробилась в 1/16 финала Кубка Вызова.
Украинский коллектив одержал вторую подряд победу над австрийским Айзенерцем 3:2. Самой результативной в матче стала центральная блокирующая Кима Жаркова, которая набрала 18 очков – 10 в атаке, 7 на блоке и 1 на подаче.
Кубок Вызова. 1/32 финала
Балта – Айзенерц 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:16, 15:6) Первый матч – 3:0
Следующим соперником Балты станет хорватское Небо.
Поделиться