Единственные представительницы Украины начали выступления в еврокубках с победы
Балта в трех партиях обыграла австрийский Айзенерц
около 2 часов назад
Фото: Балта
Обладатель Кубка Украины Балта удачно начала выступления в еврокубках. В первом матче 1/32 финала Кубка Вызова украинцы одержали победу над Айзенерцем 3:0.
Лучшей бомбардиркой встречи стала доигровщица балтянок Ирина Ногина, которая набрала 14 очков. Отметим, что ответная игра запланирована на 6 ноября.
Кубок Вызова. 1/32 финала
Айзенерц – Балта 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)
