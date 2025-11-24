Чемпионат Польши. Алурон Варта Заверче – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинский клуб отправится в гости к лидеру ПлюсЛиги
17 минут назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажаны 25 ноября в рамках восьмого тура чемпионата Польши сыграют с Алурон Вартой Заверце.
Трансляция встречи Заверце – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что Алурон Варта является лидером ПлюсЛиги – Заверце имеет 7 побед и 20 очков за 9 сыгранных матчей. Барком-Кажаны идут десятыми с 2 победами и семью очками в 6 встречах.
