Барком-Кажани на тай-брейке проиграли ЗАКСу в Плюс-лиге
Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий – 22 очка
около 8 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажаны уступили в матче шестого тура чемпионата Польши по волейболу. Украинский клуб потерпел поражение от ЗАКСы.
Львовяне дважды восстанавливали паритет в матче, но польские волейболисты на тай-брейке оказались сильнее.
Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий – 22 очка.
Плюс-лига. 6-й тур
ЗАКСы — Барком-Кажаны 3:2 (25:19, 21:25, 25:15, 23:25, 15:6)
Следующий матч украинская команда проведет против Люблина в воскресенье, 23 ноября.
Барком-Кажаны обыграли одну из сильнейших команд Польши.
Поделиться