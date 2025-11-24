Барком-Кажаны проиграли чемпиону Польши в ПлюсЛиге
Украинский клуб в четырёх партиях уступил Богданке ЛУК
Барком-Кажаны в рамках седьмого тура ПлюсЛиги уступили чемпиону Польши Богданке ЛУК.
Львовяне дома в Эльблонге сумели отобрать у фаворита только одну партию, не сумев набрать очки. Лучшими бомбардирами в составе «кажанов» стали Лоренцо Поуп и Василий Тупчий, которые принесли команде по 16 очков.
ПлюсЛига. 7-й тур
Барком-Кажаны – Богданка ЛУК 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 20:25)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны стали обладателями Суперкубка Украины.
