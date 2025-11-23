Чемпионат Польши. Барком-Кажаны – Богданка ЛУК. Видеотрансляция
Украинцы в седьмом туре будут принимать победителя ПлюсЛиги
около 2 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажани в рамках седьмого тура чемпионата Польши встретятся с действующими победителями ПлюсЛиги Богданка ЛУК.
Трансляцию встречи Барком-Кажани – Богданка ЛУК смотрите на Київстар ТБ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что «кажаны» идут в турнирной таблице десятыми с двумя победами в пяти матчах. Представители Люблина находятся на пятой позиции с 4 победами в семи встречах.
Поделиться