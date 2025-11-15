Чемпионат Польши. Закса – Барком-Кажаны. Видеотрансляция
Украинский клуб в данный момент находится в зоне плей-офф
около 3 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны в матче шестого тура чемпионата Польши по волейболу встретятся с Заксой.
Видеотрансляция матча Закса – Барком-Кажаны состоится на платформе Киевстар ТВ по следующей ссылке. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что в настоящее время украинский клуб находится в зоне плей-офф – на восьмом месте в ПлюсЛиге. Закса же сейчас идет десятой.
Напомним, что накануне «кажаны» обыграли гранда Проект.
