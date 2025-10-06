Чемпионат Украины стартовал с побед фаворитов
Балта и Добродий дважды победили Полесье и Галичанку
Состоялись матчи первого тура Суперлиги по волейболу среди женских команд.
В начале чемпионата Украины дома Балта дважды обыграла новичка элитного дивизиона Полесье, а Добродий 2 раза «всухую» обыграл Галычанку.
Суперлига. 1-й тур
Добродий – Галычанка 3:0 (25:14, 25:20, 25:13)
Балта – Полесье 3:1 (25:12, 25:19, 23:25, 25:12)
Добродий – Галычанка 3:0 (25:18, 25:14, 25:6)
Балта – Полесье 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)
Напомним, что Балта станет единственной представительницей Украины в еврокубках.
