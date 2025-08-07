Олег Шумейко

Польский клуб Вроцлав усилился украинскими доигровщицей Дианой Франкевич и либеро Аликой Луценко.

Для Франкевич это будет четвертый зарубежный клуб. Ранее Диана выступала за Белозгар-Медуниверситет (ныне Добродий), Прометей, Вандбовр Нанси (Франция) и чешские Дукла и Оломоуц.

Луценко же второй подряд сезон проведет за границей. Либеро сборной Украины ранее выступала за литовский Йонавос.

Напомним, что капитан национальной команды Украины Кристина Немцева также продолжит карьеру в Польше.