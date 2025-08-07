Две украинские спортсменки продолжат карьеру в топовом европейском чемпионате.
Франкевич и Луценко присоединились к Вроцлаву
около 3 часов назад
Фото: Оломоуц / ПВЛУ
Польский клуб Вроцлав усилился украинскими доигровщицей Дианой Франкевич и либеро Аликой Луценко.
Для Франкевич это будет четвертый зарубежный клуб. Ранее Диана выступала за Белозгар-Медуниверситет (ныне Добродий), Прометей, Вандбовр Нанси (Франция) и чешские Дукла и Оломоуц.
Луценко же второй подряд сезон проведет за границей. Либеро сборной Украины ранее выступала за литовский Йонавос.
Напомним, что капитан национальной команды Украины Кристина Немцева также продолжит карьеру в Польше.
