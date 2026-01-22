Эпицентр-Подоляны определились с местом проведения домашних матчей в еврокубках
Украинская команда сыграет в 1/8 финала Кубка Вызова
около 8 часов назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подоляне определились с местом проведения номинально домашнего матча в 1/8 финала Кубка Вызова.
22 января чемпионы Украины проведут первую встречу в противостоянии с ПАОКом. Игра состоится в словенском Мариборе. Ответный матч запланирован на 29 января и пройдет в Салониках.
Отметим, что в предыдущих раундах Эпицентр-Подоляне обе встречи проводили в гостях.
Известны четвертьфинальные пары Кубка Украины.