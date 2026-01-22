Олег Шумейко

Эпицентр-Подоляне определились с местом проведения номинально домашнего матча в 1/8 финала Кубка Вызова.

22 января чемпионы Украины проведут первую встречу в противостоянии с ПАОКом. Игра состоится в словенском Мариборе. Ответный матч запланирован на 29 января и пройдет в Салониках.

Отметим, что в предыдущих раундах Эпицентр-Подоляне обе встречи проводили в гостях.

Известны четвертьфинальные пары Кубка Украины.