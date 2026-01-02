Определены четвертьфинальные пары Кубка Украины – прошлогодние финалисты уже выбыли из турнира
8 команд продолжат борьбу за трофей
около 1 часа назад
В Кубке Украины по волейболу среди мужских команд завершились матчи стадии 1/8 финала.
В 8 лучших попали Житычи-Полесье, Полиция охраны, Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны, Сборная Украины U18 - Академия Эпицентр, Эпицентр-Подоляны, Метеор-Инваспорт, Решетиловка и Локомотив 1945. Отметим вылет прошлогодних финалистов МХП-Ладыжина от представителей Полтавщины.
Кубок Украины. 1/8 финала
Континенталь – Житычи-Полесье 2:3
Полиция охраны – Столичная-НУБиП 3:1
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Подолье 3:0
Сборная U-18 - Академия Эпицентр – ХНУ Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (Харьков) 3:2
Эпицентр-Подоляны– ВК Патриот-Амбер 3:0
МСК Днепр – Метеор-Инваспорт 2:3
Решетиловка – МХП-Ладыжин-ШВСМ-Колос 3:0
Решетиловка-2 – Локомотив 1945 0:3
Четвертьфинальные пары:
Житычи-Полесье – Полиция охраны
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Сборная U-18 - Академия Эпицентр
Эпицентр-Подоляны – Метеор-Инваспорт
Решетиловка – Локомотив 1945
Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.