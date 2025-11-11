Эпицентр-Подоляны разгромили Анортосис на старте Кубка Вызова
Украинцы победили, Уривкин стал MVP с 13 очками
2 дня назад
Украинский клуб Эпицентр-Подоляны ярко стартовал в Кубке Вызова ЕКВ. В первом матче 1/32 финала украинцы разгромили кипрский Анортосис — 3:0.
Игра прошла в Лимассоле, где украинцы полностью доминировали.
Эпицентр-Подоляны контролировали матч с самого начала. Самым результативным стал Данило Урывкин — 13 очков.
Анортосис – Эпицентр-Подоляны – 0:3 (19:25, 15:25, 18:25)
Эпицентр-Подоляны: Дрозд (набрал 9 очков), Наложный (11 очков), Коваль (4 очка), Щитков (6 очков), Сидоренко (9 очков), Урывкин (13 очков), Бойко (л). На замену выходили: Шаповал (2 очка), Диденко (0 очков), Лубан (1 очко).
