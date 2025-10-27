Эпицентр-Подоляны увеличили серию побед на старте чемпионата Украины до трех матчей
МХП-Ладыжин отыгрались с 0:2 в противостоянии с Подольем
39 минут назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
В Городке завершились матчи первого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.
Эпицентр-Подоляны в Суперлиге выиграли третий подряд матч, обыграв Полицию охраны, а МХП-Ладыжин сделал камбэк с 0:2 в матче с Подольем.
Суперлига. 1-й тур
МХП-Ладыжин – Подолье 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:8)
Полиция охраны – Эпицентр-Подоляны 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)
Напоминаем, что капитан сборной Украины Юрий Семенюкстал MVP первого матча чемпионата Польши.
