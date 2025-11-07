Суперлига. Эпицентр-Подоляне стали единоличными лидерами
Чемпионы Украины остались единственной командой без поражений после двух туров
24 минуты назад
В волейбольной Суперлиге среди мужских команд состоялись все матчи второго тура.
Единственной командой, которая после пяти матчей осталась без поражений, является Эпицентр-Подоляны. Чемпионы Украины обыграли в центральном матче сборную Украины U20, одержав 30-ю подряд победу на внутренней арене.
Суперлига. 2-й тур
Буревестник – Полиция охраны 0:3 (17:25, 16:25, 21:25)
Решетиловка – МХП-Ладыжин 1:3 (25:23, 21:25, 24:26, 19:25)
МХП-Ладыжин – Буревестник 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)
Полиция охраны – Решетиловка 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 21:25)
Эпицентр-Подоляны – Подолье 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)
Житичи-Полесье – Сборная Украины U20 0:3 (8:25, 22:25, 15:25)
Подолье – Житичи-Полесье 2:3 (19:25, 25:21, 25:22, 18:25, 9:15)
Эпицентр-Подоляны – Сборная Украины U20 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 29:27)
Напомним, что Балта прошла до 1/16 финала Кубка Вызова.