Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк оценил в интервью Суспільне Спорт стартовый матч на чемпионате мира-2025:

Возможно, они были более подготовлены и настроены, чем мы. Играли как команда, у них была хорошая атмосфера и, не менее важно, им немало везло: у нас мячи от рук летели в аут, а у них — в площадку или же они стояли в тех местах, где мяч отлетал. Конечно, хорошо поработали их статисты, которые нас разобрали. Бельгия была не готова только к тем непредсказуемым моментам, которые мы создавали на «горячую» руку, а к остальным моментам они были готовы и показали очень хорошую игру.

Мы не смогли показать максимум. Стараться, не могу сказать, что сыграли плохо, но они сыграли гораздо лучше. Сыграл, возможно, (у них) не вся команда, а один игрок. Молодец, сыграл на все 100%.

В чем была сложность игры против Реггерса? Он хороший игрок, играет в хорошем чемпионате. Играл очень хорошо, мы закрывали диагональ — он забивал в (линию), закрывали (линию) — забивал диагональ. Окей, забивал он, но те мячи, которые бельгийцы нам скидывали, мы их должны были доставать. Надо подчистить наши незначительные ошибки, эти (неудачные) скидки, стоять в нужном месте, когда отлетает от блока. Незначительные ошибки и неправильный выбор позиций — это дало о себе знать.

Есть разные факторы и причины, кто и как выглядел. Бельгия не играла ни в Лиге наций, ни в Золотой Евролиге. Играли ребята, что отдохнули, а не такие, как мы, что уже «наелись» этим волейболом. Что скрывать: атмосфера была не очень уже давно. Мы над этим работаем, и надеюсь, что сможем найти силы и мотивацию на новые матчи. Но мы еще не опускаем голову. Надеюсь, что у нас еще не два матча, а больше. Покажем максимум, потому что мы украинцы, никогда не сдаемся и будем бороться до конца.