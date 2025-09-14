Владимир Кириченко

Сегодня, 14 сентября, мужская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате мира-2025.

Наша команда проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3.

Напомним, Украина играет в группе F, соперниками «сине-желтых» также являются сборные Италии и Алжира.

Чемпионат мира-2025. Группа F

Украина – Бельгия 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

Следующий матч на чемпионате мира по волейболу Украина проведет против Алжира во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция – на платформах Суспільне Спорт, местных каналах Суспільного, а также YouTube-канале Суспільне Спорт.

Украина стартует на ЧМ-2025: соперники, календарь и шансы на плей-офф

Украина на чемпионате мира – группа с обладателем титула, явным аутсайдером и командой-сюрпризом