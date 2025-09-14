Сборная Украины неудачно стартовала на чемпионате мира-2025 по волейболу
«Сине-желтые» были разгромлены командой Бельгии
35 минут назад
Сегодня, 14 сентября, мужская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате мира-2025.
Наша команда проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3.
Напомним, Украина играет в группе F, соперниками «сине-желтых» также являются сборные Италии и Алжира.
Чемпионат мира-2025. Группа F
Украина – Бельгия 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Следующий матч на чемпионате мира по волейболу Украина проведет против Алжира во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция – на платформах Суспільне Спорт, местных каналах Суспільного, а также YouTube-канале Суспільне Спорт.
