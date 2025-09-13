Олег Шумейко

С 12 по 28 сентября на Филиппинах пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная Украины, которая в третий раз сыграет на планетарном первенстве, попала в группу F. Кроме «сине-желтых», в квартете выступят национальные команды Италии, Бельгии и Алжира.

Как и у девушек, жереб не из простых. Так же, как и у женской команды Украины, в группе будут действующие триумфаторы соревнований – Италия. Какого-то особого представления коллектив Фердинардо Де Джорджи вряд ли требует.

Не стоит обходить вниманием и Бельгию. «Красные драконы», как называют команду местные болельщики, в этом сезоне были почти незаметными. Бельгийцы пропустили Золотую Евролигу и с разгромными победами над не очень сильными Австрией и Азербайджаном завершили отбор на Евроволей-2026. Недостаток игровой практики превратился в путевку в Лигу наций – в отличие от конкурентов в рейтинге FIVB, бельгийцы лишних очков не теряли и с 17-й позицией в рейтинговом списке получили приглашение в ЛН-2026.

Что касается сборной Алжира, то, традиционно, африканские сборные на что-то особенное рассчитывать не имеют. В матче-открытии Тунис разгромил Филиппины, но группа A (Тунис, Филиппины, Египет, Иран) выглядит на бумаге самой слабой, так что, вероятно, только здесь представители Африки и смогут отметить положительные результаты.

Украина – Бельгия

На бумаге, ключевой матч в квартете для обеих команд. 14 и 17 команды мира, которые имеют большую историю очных выступлений. Несмотря на преимущество в рейтинге, фаворитами букмекеры считают именно бельгийцев – возможно, учитывают и классическую проблему украинцев с первым матчем на больших турнирах. Хотя с 2019 года в обеих встречах на Евроволеях 2019 и 2021 годов победы одерживали украинцы, то в прошлом сезоне как в Золотой Евролиге, так и в Кубке Претендентов игры завершались победами бельгийцев на тай-брейке. Да, можно сказать, что тогда украинцы были не в оптимальном составе. Но то же касается и бельгийцев.

«Красные драконы» наконец собрали боеспособный состав. В последний раз такое было еще в 2023 году на олимпийской квалификации, где бельгийцы были в шаге от триумфа. Сборная Бельгии на тай-брейке затянула грозную Польшу, если и проигрывала, то исключительно в 5 партиях, и потеряла место на Играх-2024 в Париже после досадного поражения от Болгарии (2:3).

Продолжают прогрессировать и юные бельгийские дарования. Ферре Реггерс из проспекта вырос в одну из крупнейших звезд итальянской Суперлиги, растет и Сеппе Ротти, Воут Д’Хеер и остальная банда. И, самое главное, снова можно будет следить за пасующим Стейном Д’Хулстом и капитаном команды Сэмом Деру. Последний (который уже несколько сезонов играет в России) в интервью пресс-службе сборной Бельгии сказал следующее:

Не влияет ли на вас политическаяситуация в россии?

Больше нет рейсов из Брюсселя в Москву. Поэтому мне приходится летать в Новосибирск через Стамбул. Но на месте мало что слышно о войне против Украины. Просто становится немного сложнее летать туда и обратно. Сэм Деру

Это так, если нужна была дополнительная мотивация…

Украина – Алжир

Алжир – 87 команда мирового рейтинга. Ниже среди представителей ЧМ-2025 только Филиппины – и то из-за уже учтенной потери рейтинга за поражение от Туниса. На этом бы превью этого матча можно было бы завершать, но последуем примеру игроков национальной команды Украины и не будем закидывать соперника шапками.

Большинство представителей африканской сборной выступают недалеко от Родины – Алжир, Ливия, Катар, ОАЭ. Лучшие же, традиционно для бывших французских колоний, идут покорять волейбольную Европу именно через Францию. Не является исключением и Алжир – Фарук Тизит играет в Амьене с соотечественником Махди Хашеми (который в заявку не попал), а в Рейме выступают Бужемаа Иккен и Биллел Суаэлем. Они и должны быть основными действующими лицами команды на этом турнире, но даже выигранный сет в одной из трех игр для Алжира можно будет считать большим успехом.

Италия – Украина

Заключительным соперником в группе будут действующие триумфаторы соревнований итальянцы. Команда Де Джорджи сейчас находится на определяющем этапе – это второе лучшее поколение в истории Италии после грозной команды 90-х годов, которая взяла 3 чемпионата мира подряд, или все же молодости еще нужно набраться опыта.

К соревнованиям по сравнению с Олимпиадой-2024 «скуадра адзурра» подходит в несколько обновленном составе. Натурализованный экс-люксембуржец Камил Рыхлицкий будет существенной помощью нестабильному, хоть и топовому Юри Романо, а вот с 4 зоной есть вопросы. В подготовке с травмой выбыл второй доигровщик команды Даниеле Лавиа, и как отреагирует коллектив пока остается только гадать. Его место должен занять Маттиа Боттоло, который удивительно сыграл за Любе Чивитанову в итальянских первенствах, но в сборной пока буксует. Есть также молодые и более зеленые Франческо Сани и Лука Порро, но… Если Алессандро Микелетто где-то не сможет вытянуть игру на себе, а у товарищей по позиции игра не пойдет, итальянцам может быть достаточно сложно.

Позитива добавляет и то, что Украина и Италия уже встречались в этом году в Лиге наций, продемонстрировав зрелищный 5-сетовый триллер. Впервые в противостояниях с итальянцами удалось выиграть сет, прервав крайне неприятную статистику. Почему бы не замахнуться и на первую победу над таким грандом?

Что ж до украинцев, то из изменений можно отметить только возвращение в сборную Максима Дрозда. Центральный блокирующий последние сезоны страдал от травм, но будем надеяться, что габаритному игроку в нужные для команды моменты удастся проявить себя наилучшим образом.

Первый чемпионат мира в 1998 году завершился итоговым 10-м местом, в 2022 после 24-летнего перерыва «сине-желтые» уже стали седьмыми. Может, далеечетвірка?

Состав сборной Украины:

Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица

Доигровщики: Илья Ковалев, Дмитрий Янчук, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк

Диагональные: Василий Тупчий, Данила Урывкин

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Максим Дрозд

Либеро: Александр Бойко, Ярослав Памлушко

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025:

14 сентября

Украина – Бельгия в 09:00 по киевскому времени

16 сентября

Украина – Алжир в 09:00 по киевскому времени

18 сентября

Италия – Украина в 16:30 по киевскому времени

Следите за трансляциями матчей на Суспільне Спорт, а также на maincast.tv.

Фото: Voleyball World и cev.eu