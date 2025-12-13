Команда украинок завершила выступления на клубном чемпионате мира
Жетысу проиграло на групповом этапе все три матча
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
В бразильском Сан-Паулу проходит клубный чемпионат мира-2025 по волейболу.
Команда двух украинок казахстанский Жетысу завершила выступление на групповом этапе, проиграв все три встречи (Скандиччи (Италия) 0:3; Альянси (Перу) 1:3 и Озаску (Бразилия) 2:3). Отметим, что связующая команды Дарья Шаргородская отыграла все три матча, в то время как другая украинка Карина Денисова пропускала турнир из-за травмы.
Полуфинальные пары:
Скандиччи – Прая
Конельяно – Озаску
Напомним, что Эпицентр-Подоляны вышли в 1/8 финала Кубка Вызова.