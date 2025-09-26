Денис Седашов

Международная федерация волейбола объявила страны, которые примут будущие чемпионаты мира.

В 2027 году женский турнир впервые в истории состоится в Северной Америке — его проведут США и Канада.

Еще одно историческое решение — проведение мужского чемпионата мира-2029 в Катаре. Это станет первым случаем, когда соревнования мирового уровня пройдут на Ближнем Востоке.

Решение приняли во время заседания FIVB на Филиппинах, где сейчас проходит мужской чемпионат мира-2025.

2027 год : мужской чемпионат мира пройдет в Польше, женский — в США и Канаде.

2029 год: хозяином мужского первенства станет Катар, а страна проведения женского турнира еще не определена.

