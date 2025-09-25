Самая молодая команда чемпионата мира сенсационно победила и вышла в полуфинал турнира
Болгария отыграла с 0:2 по партиям в противостоянии с США
1 день назад
Фото: Volleyball World
Болгария в четвертьфинале чемпионата мира-2025 по волейболу победила США 3:2.
Самая молодая команда ЧМ-2025 была позади 0:2 по партиям, но сумела вернуться в игру и совершить камбэк. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик болгар Александар Николов, который набрал 29 очков. В полуфинале соревнований Болгария встретится с Чехией.
Чемпионат мира-2025. 1/4 финала
США – Болгария 2:3 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15)
