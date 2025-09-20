Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира-2025
Польша и Турция разыграют путевку в полуфинал
37 минут назад
Фото: Volleyball World
На Филиппинах завершились матчи первого игрового дня плей-офф чемпионата мира-2025 по волейболу среди мужских команд.
В Пасае сначала Турция в четырёх партиях обыграла Нидерланды, а затем Польша с таким же счётом переиграла Канаду. Отметим, что Турция и Польша сформировали первую пару четвертьфинала ЧМ-2025.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Турция – Нидерланды 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)
Польша – Канада 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)
