Определены пары 1/8 финала чемпионата мира-2025
Из группы Украины в плей-офф выходят Бельгия и Италия
17 минут назад
Фото: Волейбольный мир
Завершился розыгрыш группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. 16 команд продолжают борьбу за трофей – среди них соперники сборной Украины в группе F Бельгия и Италия.
Пары 1/8 финала чемпионата мира-2025
20 сентября
Турция – Нидерланды
Польша – Канада
21 сентября
Аргентина – Италия
Бельгия – Финляндия
22 сентября
Болгария – Португалия
США – Словения
23 сентября
Тунис – Чехия
Сербия – Иран
Результаты заключительного игрового дня групп чемпионата мира-2025.
