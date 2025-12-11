Перуджа Плотницкого обыграла Львов Евстратова в первом раунде Лиги чемпионов
«Дьяволы» победили в четырех партиях
около 1 часа назад
Фото: cev.eu
Перуджа в первом туре Лиги чемпионов по волейболу обыграла Львов 3:1.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий почти весь матч провел в квадрате для запасных, выйдя на замену только в первом сете. Украинский легионер чехов Сергей Евстратов выходил на площадку во втором и третьем сетах, и в стартовом составе на четвертую партию, заработав 1 очко на подаче.
Лига чемпионов. 1-й тур
Перуджа – Львы 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19)
Напомним, что Юрий Семенюк стал MVP стартового матча Проекта в ЛЧ.