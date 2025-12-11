Семенюк стал MVP первого матча Проекта в Лиге чемпионов
Капитан сборной Украины в игре с Хасроде Лёвеном набрал 12 очков
В первом туре Лиги чемпионов по волейболу проект обыграл бельгийский Хаасроде Левен 3:0.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк за игру набрал 12 очков и был признан самым ценным игроком встречи. Украинец реализовал 5 атак, сделал 6 блоков и подал 1 эйс.
Лига чемпионов. 1-й тур
Проект – Хаасроде Левен 3:0 (25:17, 25:17, 25:20)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны одержали победу в первом матче 1/16 Кубка Вызова.
