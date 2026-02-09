Перуджа с Плотницким уступила в полуфинале Кубка Италии
«Дьяволы» проиграли будущим триумфаторам соревнований
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в полуфинале Кубка Италии уступила Вероне 0:3 и во второй раз подряд осталась вне финала соревнований.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий набрал 7 очков – 6 в атаке и одно на подаче. Отметим, что Верона в финале обыграла Трентино и завоевала первый трофей в Италии в истории клуба.
Кубок Италии. Полуфинал
Верона – Перуджа 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)
Напомним, что Барком-Кажаны обыграли чемпиона Польши.