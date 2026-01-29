Плотницкий стал MVP матча и вывел Перуджу в плей-офф Лиги чемпионов
Украинец в матче с Гуагуас Лас-Пальмас набрал 16 очков
35 минут назад
Фото: cev.eu
В четвертом туре Лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд Перуджа обыграла Гуагуас Лас-Пальмас и вышла в плей-офф турнира.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий был признан MVP встречи. Украинец стал самым результативным игроком итальянцев с 16 очками – 13 в атаке, 2 на подаче и 1 на блоке.
Лига чемпионов. 4-й тур
Перуджа – Гуагуас Лас-Пальмас 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:20)
