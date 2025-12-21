Плотницкий помог Перудже выйти в финал клубного чемпионата мира
Украинец в игре с Волей Ренатой набрал 9 очков
около 2 часов назад
Фото: Волейбол Мир
Перуджа в полуфинале клубного чемпионата мира-2025 обыграла Волей Ренату 3:0.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий за игру набрал 9 очков – 8 в атаке и 1 на блоке. В финале соревнований итальянская команда встретится с Осакой Блутеон, которую на групповом этапе обыграли на тай-брейке.
Клубный чемпионат мира-2025. Полуфинал
Перуджа – Волей Рената 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
Напомним, что Барком-Кажаны проиграли 5 подряд матчей в чемпионате Польши.