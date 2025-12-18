Плотницкий помог Перудже выйти с первого места в плей-офф клубного чемпионата мира
В заключительном матче группового этапа «дьяволы» победили Крузейро
около 15 часов назад
Фото: Volleyball World
Перуджа в третьем туре клубного чемпионата мира по волейболу обыграла Крузейро 3:0.
Игрок «дьяволов» Олег Плотницкий набрал 8 очков. Украинец реализовал 8 атак, а также набрал по 1 пункту на блоке и подаче.
Клубный чемпионат мира
Крузейро – Перуджа 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)
Итальянцы вышли в плей-офф с первого места в группе B.
Напомним, что Эпицентр-Подоляны вышли в 1/8 финала Кубка Вызова.