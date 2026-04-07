Игрок «Перуджи» Олег Плотницкий намерен вернуться к выступлениям за сборную Украины в 2026 году. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на комментарий украинца Lega Pallavolo Serie A:

В этом году я вернусь. Скажем так... Я попрощался со сборной, потому что так проще для всех. Потому что каждый раз присылают вызов, я отвечаю «нет», а потом начинаются новости, что Плотницкий снова не приехал, и так далее.

И тогда я подумал: лучше уж не возвращаться, потому что это не хорошо и для команды. Правильно? Вы можете говорить о игроках, которые действительно находятся в команде, которые играют за сборную... Можете говорить о них, а не обо мне.