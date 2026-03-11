Денис Седашов

Звёздный волейболист Олег Плотницкий может снова выступить за национальную сборную Украины уже в сезоне-2026. Впереди команду ожидают выступления в Лиге наций и на чемпионате Европы.

По словам игрока, в настоящее время он поддерживает связь с главным тренером Раулем Лосано. Несмотря на то, что Плотницкий ранее объявлял о завершении карьеры в национальной команде, сейчас он рассматривает возможность приезда на сборы, однако планирует предварительно обсудить с наставником организационные вопросы. Слова приводит Футбол24+.

Мы связывались, общаемся с тренером на протяжении всего времени, кроме первого года, кроме первой Золотой Евролиги, когда они тогда выиграли. Не помню, поздравлял или не поздравлял – не буду врать, но потом мы всегда общались с ним, два раза уже разговаривали, все адекватно, нормально. И думаю, есть возможность, что я приеду в сборную в этом году, но у нас есть еще свои организационные вопросы с ним решить. Олег Плотницкий

Последний раз Плотницкий выходил на площадку в составе сборной Украины в 2023 году.

