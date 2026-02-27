Плотницкий провел суперматч и помог Перудже завершить «регулярку» чемпионата Италии победой.
Украинец набрал 18 очков в матче с Гроттаццолиной
1 день назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках 22 тура чемпионата Италии по волейболу одержала победу над Гроттаццолиной 3:0.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий набрал за встречу 18 очков, став самым результативным игроком матча. Украинец подал 2 эйса, реализовал 13 атак и поставил 3 блока.
Отметим, что Перуджа стала победителем «регулярки» итальянской Суперлиги. На старте плей-офф чемпионата Италии в четвертьфинале Перуджа встретится с Монцей.
Итальянская Суперлига
Перуджа – Гроттаццолина 3:0 (25:22, 25:20, 25:14)
