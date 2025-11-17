Плотницкий с Перуджей потерпел первое поражение в сезоне
«Дьяволы» на тай-брейке уступили Вероне
около 3 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в встрече седьмого тура итальянской Суперлиги потерпела первое поражение в сезоне, прервав 6-матчевую победную серию в начале сезона.
«Дьяволы» дома проиграли Вероне в 5-сетовом поединке. Доигровщик Перуджи Олег Плотницкий появлялся на площадке в четырех сетах – украинец набрал 5 очков (3 в атаке и 2 на блоке).
Чемпионат Италии
Перуджа – Верона 2:3 (23:25, 25:17, 23:25, 25:16, 12:15)
Напомним, что Буковинка завоевала Суперкубок Украины.