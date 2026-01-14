Плотницкий помог Перудже завоевать 15-ю подряд победу
В матче чемпионата Италии «дьяволы» обыграли Модену
около 8 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках 15 тура чемпионата Италии по волейболу обыграла Модену 3:1, одержав 15 подряд победу в сезоне.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий набрал 14 очков. Украинец реализовал 12 из 18 атак, а также подал 1 эйс и сделал 1 блок.
Итальянская Суперлига. 15-й тур
Перуджа – Модена 3:1 (27:25, 19:25, 25:21, 25:20)
Эпицентр-Подоляне узнали соперника в 1/8 финала Кубка Вызова.