Плотницкий с Перуджей выиграл первый матч в 2026 году
Украинец появлялся на площадке только во второй партии
37 минут назад
Фото: Перуджа
Перуджа в матче 14 тура чемпионата Италии по волейболу обыграла Милано 3:1.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий появлялся на площадке только во второй партии, однако успел отметиться двумя набранными очками – оба с подачи.
Итальянская Суперлига
Перуджа – Милано 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:19)
Напомним, что Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.