Олег Шумейко

Перуджа в матче 14 тура чемпионата Италии по волейболу обыграла Милано 3:1.

Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий появлялся на площадке только во второй партии, однако успел отметиться двумя набранными очками – оба с подачи.

Итальянская Суперлига

Перуджа – Милано 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:19)

Напомним, что Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.