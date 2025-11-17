Олег Шумейко

В Украине был разыгран первый национальный трофей сезона-2025/26 по волейболу.

В матче за Суперкубок Буковинка в трех партиях обыграла Балту. Для Буковинки это второй подряд завоеванный Суперкубок – в прошлом году черновчанки обыграли представительниц Одесской области в четырех сетах.

Самой ценной игрокиней встречи была признана доигровщица Буковинки Андриана Павлик, которая за игру набрала 16 очков.

Суперкубок Украины

Буковинка – Балта 3:0 (25:11, 25:13, 25:23)

