Перуджа с Плотницким одержала четвертую подряд победу в чемпионате Италии
Украинец появлялся на площадке во второй и четвертой партиях
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в четвертом туре итальянской Суперлиги обыграла Модену 3:1.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий выходил на площадку из квадрата для запасных во второй и четвертой партиях. Украинец набрал 2 очка в атаке (реализация 33%).
Чемпионат Италии. 4-й тур
Модена – Перуджа 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)
Напомним, что накануне Плотницкий стал MVP матча с Падовой.