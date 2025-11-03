Олег Шумейко

Перуджа в четвертом туре итальянской Суперлиги обыграла Модену 3:1.

Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий выходил на площадку из квадрата для запасных во второй и четвертой партиях. Украинец набрал 2 очка в атаке (реализация 33%).

Чемпионат Италии. 4-й тур

Модена – Перуджа 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)

Напомним, что накануне Плотницкий стал MVP матча с Падовой.