Суперигра Плотницкого помогла Перудже выйти в Финал четырёх Кубка Италии
Украинец в матче с Любой Чивитановой набрал 15 очков
около 1 часа назад
Фото: Перуджа
Перуджа в четвертьфинале Кубка Италии победила Любе Чивитанова и вышла в Финал четырех турнира.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий стал MVP встречи. Украинец набрал 15 очков – 5 на подаче и 10 в атаке.
Кубок Италии. Четвертьфинал
Перуджа – Любе Чивитанова 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:16)
Напомним, что Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.