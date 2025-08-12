Сборная Украины назвала расширенный состав на чемпионат мира-2025
В заявку попали 16 исполнительниц
около 1 часа назад
На официальном портале чемпионата мира-2025 по волейболу среди женщин появилась заявка сборной Украины на турнир в Таиланде.
Расширенный состав женской сборной Украины на чемпионат мира-2025:
связующие: Дарья Шаргородская, Станислава Парфёнова
диагональные: Анастасия Крайдуба, Анна Арт и щук
доигровщицы: Александра Миленко, Андриана Павлик, Валерия Нудьга, Мария Капланская, Дарья Капланская
центральные блокирующие: Полина Герасимчук, Диана Мелюшкина, Анастасия Маевская, Ульяна Котар, Светлана Дорсман
либеро: Кристина Немцева, Алика Луценко
Отметим, что на ЧМ-2025 украинские волейболистки в группе H встречаются с национальными командами Сербии, Японии и Камеруна. Чемпионат мира пройдет в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.