Игрок сборной Украины нашел новый клуб после великолепного дебюта в Лиге наций
Янчук продолжит карьеру в Греции
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
Доигровщик Дмитрий Янчук сменил клубную прописку после успешного выступления со сборной Украины в Лиге наций-2025.
Волейболист покинул Эпицентр-Подоляне и стал новичком чемпиона Греции Панатинаикоса. Отметим, что помимо национальных первенств, клуб выступает во вторых по престижности еврокубковых соревнованиях Кубке ЕКВ.
