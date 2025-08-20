Сборная Украины определилась с составом на первый в 21 веке чемпионат мира
В заявку на соревнования в Таиланде попали 14 игрокинь
39 минут назад
Тренерский штаб женской команды Украины по волейболу назвал состав на чемпионат мира-2025. Стоит добавить, что это второе выступление на планетарном первенстве для женской сборной Украины в истории – в 1994 «сине-желтые» заняли девятое место.
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025:
связующие: Дарья Шаргородская, Станислава Парфенова
диагональные: Анастасия Крайдуба, Анна Артышук
доигровщицы: Александра Миленко, Андриана Павлик, Валерия Нудьга, Мария Капланская
центральные блокирующие: Полина Герасимчук, Диана Мелюшкина, Ульяна Котар, Светлана Дорсман
либеро: Кристина Немцева, Алика Луценко
Отметим, что на ЧМ-2025 украинские спортсменки в группе H встретятся с национальными командами Сербии, Японии и Камеруна. Чемпионат мира пройдет в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.