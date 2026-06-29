Сборная Украины по волейболу поднялась на три позиции в мировом рейтинге
На каком месте сейчас находится отечественная национальная команда?
около 1 часа назадПодписаться в
Мужская сборная Украины по волейболу улучшила свое положение в мировом рейтинге FIVB по итогам второй игровой недели Лиги наций-2026. Украинская команда поднялась сразу на три позиции и теперь занимает 12-е место в мировой классификации, имея в активе 245,50 очка.
Лидером рейтинга остается сборная Польши, возглавляющая список с 377,54 очка. На второй позиции расположилась Италия с 367,53 балла, а топ-3 замыкают США, у которых 336,49 очка. Также в первую десятку входят Япония, Словения, Бразилия, Франция, Болгария, Турция и Германия.
Прогресс Украины на три ступени стал заметным итогом второй недели выступлений в Лиге наций и улучшил позиции команды перед решающим отрезком турнира. Украинская сборная сейчас находится совсем рядом с первой десяткой мирового рейтинга, что подчеркивает успешный ход команды на международном уровне.
Топ-11 мужского рейтинга FIVB
- Польша — 377,54
- Италия — 367,53
- США — 336,49
- Япония — 331,21
- Словения — 318,61
- Бразилия — 316,79
- Франция — 302,68
- Болгария — 274,11
- Турция — 263,22
- Германия — 256,59
- Украина — 245,50
Свой следующий матч в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет в рамках третьей игровой недели. Соперником украинцев станет команда Ирана. Поединок запланирован на 15 июля, начало — в 17:30 по киевскому времени.
Напомним, сборная Украины гарантировала себе участие в Лиге наций в сезоне-2027.