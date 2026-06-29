Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по волейболу улучшила свое положение в мировом рейтинге FIVB по итогам второй игровой недели Лиги наций-2026. Украинская команда поднялась сразу на три позиции и теперь занимает 12-е место в мировой классификации, имея в активе 245,50 очка.

Лидером рейтинга остается сборная Польши, возглавляющая список с 377,54 очка. На второй позиции расположилась Италия с 367,53 балла, а топ-3 замыкают США, у которых 336,49 очка. Также в первую десятку входят Япония, Словения, Бразилия, Франция, Болгария, Турция и Германия.

Прогресс Украины на три ступени стал заметным итогом второй недели выступлений в Лиге наций и улучшил позиции команды перед решающим отрезком турнира. Украинская сборная сейчас находится совсем рядом с первой десяткой мирового рейтинга, что подчеркивает успешный ход команды на международном уровне.

Топ-11 мужского рейтинга FIVB

Польша — 377,54 Италия — 367,53 США — 336,49 Япония — 331,21 Словения — 318,61 Бразилия — 316,79 Франция — 302,68 Болгария — 274,11 Турция — 263,22 Германия — 256,59 Украина — 245,50

Свой следующий матч в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет в рамках третьей игровой недели. Соперником украинцев станет команда Ирана. Поединок запланирован на 15 июля, начало — в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины гарантировала себе участие в Лиге наций в сезоне-2027.