Сборная Украины гарантировала себе участие в Лиге наций в сезоне-2027
Наша команда одержала пять побед в восьми матчах этого года
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - Facebook
Мужская сборная Украины по волейболу сохранила место на следующий сезон Лиги наций.
Наша команда одержала пять побед в восьми матчах нынешнего розыгрыша.
Сборная Кубы, которая занимает последнее место, проиграла все восемь матчей. Кубинцам осталось сыграть четыре матча на турнире, поэтому они утратили шансы обойти Украину.
В плей-офф выходят топ-7 команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который примет финальный раунд. Последняя команда в турнирной таблице вылетает.
Напомним, вчера сборная Украины проиграла Болгарии (1:3).