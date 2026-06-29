Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по волейболу сохранила место на следующий сезон Лиги наций.

Наша команда одержала пять побед в восьми матчах нынешнего розыгрыша.

Сборная Кубы, которая занимает последнее место, проиграла все восемь матчей. Кубинцам осталось сыграть четыре матча на турнире, поэтому они утратили шансы обойти Украину.

В плей-офф выходят топ-7 команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который примет финальный раунд. Последняя команда в турнирной таблице вылетает.

Напомним, вчера сборная Украины проиграла Болгарии (1:3).