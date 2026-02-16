Семенюк помог Проекту выиграть матч чемпионата Польши
Украинец набрал 10 очков в игре с Ольштином
Фото: ПлюсЛига
Проект в рамках 21-го тура чемпионата Польши по волейболу обыграл Ольштын 3:0 и удержался на второй позиции ПлюсЛиги.
Центральный блокирующий варшавской команды Юрий Семенюк набрал за игру 10 очков. Украинец сделал 9 удачных атак (60% реализации) и 1 блок.
Чемпионат Польши
Ольштын – Проект 0:3 (21:25, 19:25, 24:26)
Напомним, что Барком-Кажаны потерпели разгромное поражение от лидера чемпионата Польши.
