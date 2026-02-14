Барком-Кажаны потерпели разгромное поражение от лидера чемпионата Польши
Украинский коллектив уступил Заверче 0:3
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажани в рамках 21-го тура чемпионата Польши уступили лидеру ПлюсЛиги Заверче 0:3.
Самым результативным игроком в составе украинцев стал Лоренцо Поуп, который набрал 12 очков. «Кажаны» в турнирной таблице чемпионата Польши занимают 13 место – 6 побед и 17 очков в 20 матчах.
ПлюсЛиги
Барком-Кажани – Заверче 0:3 (17:25, 13:25, 22:25)
Напомним, что накануне Барком-Кажани победили чемпиона ПлюсЛиги.
