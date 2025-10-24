Суперлига. Эпицентр-Подоляны начали сезон с доминирующей победы
МХП-Ладыжин обыграл Полицию охраны
10 минут назад
Фото: Эпицентр-Подоляне
В первом туре Суперлиги состоялись еще два матча.
В Городке на Хмельниччине МХП-Ладыжин в четырех партиях обыграл Полицию охраны, а победитель всех турниров прошлогоднего розыгрыша Эпицентр-Подоляны «всухую» победил Подолье.
Суперлига. 1-й тур
Полиция охраны – МХП-Ладыжин 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 18:25)
Эпицентр-Подоляны – Подолье 3:0 (25:21, 25:15, 25:9)
Результаты матчей первой части первого тура Суперлиги.