Суперлига. Эпицентр-Подоляны - Сборная Украины U20 стартовала с трех побед
Вице-чемпионы Житичи-Полесье выиграли только один матч
30 минут назад
Фото: Эпицентр-Поляны - Сборная Украины U20
В Городке состоялись матчи первой части первого тура Суперлиги по волейболу среди мужчин.
Без поражений три матча завершила Эпицентр-Подоляны - Сборная Украины U20. Подопечные Константина Рябухи выиграли 3 встречи и набрали 9 очков.
Суперлига. 1-й тур
18 октября
Буревестник – Житичи-Полесье 0:3 (12:25, 17:25, 22:25)
Решетиловка – Эпицентр-Подоляны - Сборная Украины U20 1:3 (25:20, 23:25, 11:25, 16:25)
19 октября
Житичи-Полесье – Решетиловка 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)
Эпицентр-Подоляны - Сборная Украины U20 – Буревестник 3:0 (25:15, 25:9, 25:21)
Остальные матчи первого тура состоятся 24-26 октября.
Результаты матчей второго тура женской Суперлиги.