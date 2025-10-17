Суперлига стартовала с «сухих» побед Решетиловки и Эпицентр-Подоляны - сборная Украины U-20
В городке состоялись два матча первого тура чемпионата Украины
23 минуты назад
Фото: Эпицентр-Подоляны - сборная Украины U-20
17 октября в Городке состоялись первые матчи стартового тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.
Игровой день победами завершили Решетиловка и Эпицентр-Подоляны - сборная Украины U-20, которые в трех партиях обыграли Буревестник и Житичи-Полесье соответственно.
Суперлига. 1-й тур
Решетиловка – Буревестник-ШВСМ 3:0 (19:25, 15:25, 13:25)
Житичи-Полесье-ОШВСМ – Эпицентр-Подоляны - сборная Украины U-20 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)
