Олег Шумейко

Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2025 по пляжному волейболу, который пройдет с 14 по 23 ноября в австралийской Аделаиде.

Чемпионка Европы-2025 Татьяна Лазаренко в паре с Дарьей Романюк попали в группу A, где выступят с бразильянками Тамела / Виктория, парагвайками Амарилла Мишель / Джулиана Корралес и перуанками Клаудией Гаона и Лисбет Аллкка.

В квартете B Валентина Давыдова и Ангелина Хмыль будут соревноваться с еще одним тандемом из Бразилии Карол / Ребекка, нидерландками Милой Конинк / Дейзи Пойс и египтянками Марва Абделхайди / Нада Хамди.

Отметим, что впервые в истории Украина будет представлена на ЧМ двумя парами. До этого единственными украинками на планетарном первенстве были Светлана Бабурина и Галина Середа в 2009 году, тогда как у мужчин от Украины на ЧМ выступали Александр Йойшер / Николай Бабич (2011 год), Сергей Попов / Валерий Самодай (2013 год) и Попов с Эдуардом Резником (2023 год).

Напомним, что ЧЕ-2025 Лазаренко выиграла с Мариной Гладун.